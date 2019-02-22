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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, граждане России, пребывающие в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Как отмечается в указе, военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключение будет сделано для проверочных сборов, сроки которых определяются министерством обороны.

Указ от 21 февраля вступил в силу со дня его опубликования.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:48
Ух сейчас холлы возбудятся!
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