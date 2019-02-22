Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, граждане России, пребывающие в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Как отмечается в указе, военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключение будет сделано для проверочных сборов, сроки которых определяются министерством обороны.

Указ от 21 февраля вступил в силу со дня его опубликования.