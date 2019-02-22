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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

Украинские танкисты оценили Т-80

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Источник изображения: vpk-news.ru

Т-80 больше нравятся украинским танкистам, чем Т-64 и Т-72.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", украинское командование вернуло в войска практически всю технику, которую возможно было хоть как-то "реанимировать". Поэтому сейчас в подразделениях имеются разные модификации Т-64 и Т-72.

"Однако, судя по публикациям в Сети, разговорам на различных форумах и приватным беседам, танкисты Незалежной лучшим считают не харьковский танк и даже не его конкурента с Урала, а боевую машину, которую производили в Омске и Ленинграде. Речь о летающем газотурбинном Т-80", – отмечает издание.

По его данным, эти танки состоят на вооружении элитных десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Однако их количество вряд ли превышает сто машин, и они навсегда останутся самыми малочисленными моделями в ВСУ.

Как отмечает издание, "восьмидесятые" значительно превосходят как Т-64, так и Т-72, прежде всего, по маневренным характеристикам и максимальной скорости за счет того, что на части машин установлены газотурбинные двигатели мощностью 1250 л.с. Правда до сих пор многие российские эксперты не верят в это, считая, что ГТД-1250 на Украине не могло быть в каких-то значительных количествах.

"Те, кто служат на Т-80 и продолжают вести подготовку к блицкригу на Донбасс, считают, что самым большим недостатком имеющейся у них матчасти является даже не излишняя прожорливость газовых турбин, а то, что на танках нет тепловизоров как на Т-64 образца 2017 года. Хотя, такая модернизация может проводиться чуть не в полевых условиях, и этот недостаток легко может быть устранен", – сообщает "Вестник Мордовии".

21.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
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