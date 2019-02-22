Войти
22.02.2019
РИА Новости

Эксперт назвал важное преимущество ракеты "Циркон"

720
0
0
Изображение ракеты 3М22 "Циркон"
Изображение ракеты 3М22 "Циркон".

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой в разговоре с РГ заявил, что одним из наиболее значимых преимуществ гиперзвуковой морской ракеты "Циркон" является устойчивость траектории.

По его словам, "Циркон" идет к цели "без рывков и рысканья", что повышает надежность наведения.

Он добавил, что ракета способна маневрировать в полете, однако без больших перегрузок.

"Но и летящий по прямой "Циркон" перехватить невозможно - у противника просто не хватит на это времени. Против лома нет приема".

Александр Мозговой

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат как перспективные, так и строящиеся надводные и подводные корабли.

По словам контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, ракеты гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
25.02.2019
"Троянский конь": США придумывают, как воевать с Россией
22.02.2019
Эксперт: "Цирконы" нейтрализуют систему управления ракетами США в Европе за пять минут
21.02.2019
Президент России заявил о приоритетах ОПК в ежегодном послании Федеральному Собранию
20.12.2018
Гиперстрах
07.06.2018
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии