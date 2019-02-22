Эксперт назвал важное преимущество ракеты "Циркон"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой в разговоре с РГ заявил, что одним из наиболее значимых преимуществ гиперзвуковой морской ракеты "Циркон" является устойчивость траектории.

По его словам, "Циркон" идет к цели "без рывков и рысканья", что повышает надежность наведения.

Он добавил, что ракета способна маневрировать в полете, однако без больших перегрузок.

"Но и летящий по прямой "Циркон" перехватить невозможно - у противника просто не хватит на это времени. Против лома нет приема". Александр Мозговой

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат как перспективные, так и строящиеся надводные и подводные корабли.

По словам контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, ракеты гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега.