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22.02.2019
ТАСС

Центр Хруничева выпустит 14 ракет "Протон" для Роскосмоса и других заказчиков до 2021 года

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РН "Протон-М"
РН "Протон-М".
Источник изображения: © Григорий Сысоев/ТАСС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация ракет "Протон-М" завершится в 2025 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева планирует до 2021 года произвести 14 ракет-носителей "Протон-М" и столько же разгонных блоков "Бриз-М" для Роскосмоса и коммерческих запусков. Об этом сообщил в четверг представитель предприятия Андрей Панкратов.

"В ближайшие два месяца будет завершено производство еще трех комплектов ракет-носителей "Протон-М" и разгонных блоков "Бриз-М", которые будут отправлены на Байконур в согласованные с соответствующим заказчиком и госкорпорацией "Роскосмос" сроки", - сказал Панкратов, выступая на конференции "Авиационное и космическое страхование" в Москве.

По его словам, во исполнение действующих контрактов с Роскосмосом и коммерческими заказчиками дополнительно к трем изготавливаются еще семь комплектов "Протон-М"/"Бриз- М".

"В планах на 2020-2021 годы предусмотрено производство еще четырех комплектов изделий для выполнения потенциальных коммерческих контрактов", - добавил Панкратов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что эксплуатация ракет "Протон-М" завершится в 2025 году.

21.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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