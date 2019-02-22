Роскосмосу не удалось с первого раза застраховать единым пакетом запуски к МКС в 2019 году

Советник гендиректора госкорпорации по страхованию Валентина Ракитина сообщила, что запуск 14 марта пилотируемого корабля "Союз МС-12" размещается отдельно

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскосмосу пока не удалось организовать страхование программы из семи запусков к МКС на 2019 год единым пакетом вместо страхования запусков по отдельности. Об этом сообщила советник гендиректора госкорпорации по страхованию Валентина Ракитина на международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

Организовать страхование программы запусков вместо единичных договоров поручил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после аварии ракеты "Союз" при пилотируемом запуске 11 октября.

"И первое такое планируемое размещение пакетного страхования - это семь запусков к МКС, которые запланированы на 2019 год. Структура пусков всем понятна, что это за программа к МКС, тоже всем понятно - и российским страховым компаниям, и международным андеррайтерам. И нам бы, конечно, хотелось разместить пакет, получить и экономию на объемах для нас с одной стороны, и для страхового рынка некий гарантированный, понятный денежный поток", - сказала Ракитина.

"К сожалению, первый заход по размещению этих семи запусков оказался неудачным, сказывается эмоциональный негативный настрой и аварийность 2018 года, и мы не получили тех тарифов, которые устроили бы нас в качестве всего пакета. Поэтому запуск 14 марта (пилотируемого корабля "Союз МС-12" - прим. ТАСС) размещается отдельно, и мы надеемся, что после каждого успешного запуска, а нет сомнения, что у нас будет сейчас череда успешных запусков, не может такая аварийность продолжаться долго, тарифы будут снижаться, и в конечном итоге мы со страховым рынком найдем точку соприкосновения, которая устроит и страховщиков, и предприятия госкорпорации", - отметила Ракитина.

На 14 марта запланирован пуск к МКС пилотируемого космического корабля "Союз МС-12", на нем полетят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не долетели из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Конкурс на страхование этого запуска объявлен 18 февраля, начальная цена контракта установлена на уровне 269,3 млн рублей, страховая сумма - 4,156 млрд рублей.

После аварии ракеты "Союз" при пилотируемом запуске 11 октября 2018 года тарифы на страхование ракет этого типа выросли примерно в два раза.

Запуски к МКС

Российские ракеты отправят в 2019 году с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) три грузовых корабля "Прогресс МС" и три пилотируемых "Союза МС" с новыми экипажами. Также запланирован тестовый беспилотный запуск ракеты "Союз 2.1а", дата его пока неизвестна. Сейчас все пилотируемые корабли отправляют к МКС с помощью ракет "Союз-ФГ". Как сообщалось ранее, Роскосмос планирует в этом году завершить эксплуатацию этих носителей и начать отправлять корабли "Союз" на станцию с помощью ракет "Союз-2.1а".

Первый пуск к МКС "Союза МС-12" запланирован на 14 марта. Следующим в графике значится пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11", старт носителя планируется на 4 апреля.

Затем 6 июля к МКС должен отправиться пилотируемый корабль "Союз МС-13", его запуск будет выполнен с помощью ракеты "Союз-ФГ", после чего в том же месяце, 31 июля, на станцию полетит следующий "грузовик" - "Прогресс МС-12", пуск будет осуществлен на ракете "Союз-2.1а". На 25 сентября, после почти двухмесячного перерыва, запланирован старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14. Завершающим по программе МКС в этом году будет запуск 20 декабря грузового корабля "Прогресс МС-13" на ракете "Союз-2.1а".