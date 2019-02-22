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22.02.2019
ЦАМТО

Комиссия Минобороны России провела проверку деятельности научной роты Военной академии связи

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Военная академия связи
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 21 февраля. В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного комиссией Минобороны России проведена проверка деятельности 7-й научной роты.

Особое внимание было уделено презентациям разработок и достижений операторов подразделения в многофункциональном выставочном зале и научно-исследовательских лабораториях. Мероприятие проходило в формате обсуждения. Члены комиссии задавали различные вопросы по тематике исследований, о вариантах применения полученных результатов в военно-промышленном комплексе, а также в других сферах деятельности и производства для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

В результате проверки операторы подразделения показали высокий уровень достижений. Научная рота Военной академии связи была выделена комиссией в лучшую сторону среди подобных подразделений Санкт-Петербургского гарнизона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

21.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВАС Буденного
Минoбороны РФ
Проекты
Научная рота
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:59
Цитата, q
операторы подразделения показали высокий уровень достижений.
Загадочная формулировка.
0
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