Комиссия Минобороны России провела проверку деятельности научной роты Военной академии связи

ЦАМТО, 21 февраля. В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного комиссией Минобороны России проведена проверка деятельности 7-й научной роты.

Особое внимание было уделено презентациям разработок и достижений операторов подразделения в многофункциональном выставочном зале и научно-исследовательских лабораториях. Мероприятие проходило в формате обсуждения. Члены комиссии задавали различные вопросы по тематике исследований, о вариантах применения полученных результатов в военно-промышленном комплексе, а также в других сферах деятельности и производства для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

В результате проверки операторы подразделения показали высокий уровень достижений. Научная рота Военной академии связи была выделена комиссией в лучшую сторону среди подобных подразделений Санкт-Петербургского гарнизона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.