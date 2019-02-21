В думском комитете по обороне опровергают заявление Порошенко о милитаризации Россией региона Черного моря

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Петр Порошенко не вправе указывать России, как обеспечивать безопасность своей территории, в том числе Крыма, заявил "Интерфаксу" в среду первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Крым - это территория России. Мы разместили в Крыму части и соединения, которые обеспечивают безопасность населения полуострова, и это сделано в рамках штатной численности Вооруженных сил", - сказал А.Красов, комментируя заявление П.Порошенко о том, что Россия изменила военный баланс в регионе Черного моря.

"Крым надежно защищен с моря, с воздуха, с суши. Но ни о какой милитаризации речи не идет", - заявил А.Красов.

П.Порошенко заявил, что в данный момент наблюдается "беспрецедентная милитаризация Россией черноморского региона", и не исключил, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие.

"Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - сказал П.Порошенко в среду в ходе дебатов в Генассамблее ООН.