В США на пустыре нашли космические беспилотники

Несколько космических беспилотников серии X-34 были обнаружены в американском Ланкастере (штат Калифорния) на заднем дворе местного предпринимателя.

Как выяснилось, бизнесмена попросили предоставить место для беспилотников на время, пока их не отправят в музей военной авиации во Флориде, но ожидание затянулось и уникальные аппараты, призванные сделать освоение космического пространства простым и дешевым, остались лежать на пустыре.

Космический беспилотник серии Х-34 был разработан в середине 90-х годов прошлого века по заказу NASA. Он предназначался для полетов на околоземной орбите и по самым смелым прогнозам, должен был прийти на смену космическим шаттлам. Предполагалось, что с развитием космических беспилотников стоимость доставки грузов на орбиту снизится с 10 до одной тысячи долларов. Интерес к технологии обуславливался еще и тем, что в стране не забыли катастрофу шатлла "Челленджер", разбившегося в 1986-м году, сообщает издание The Drive..

Запуск Х-34 был намечен на 1996 год. Беспилотник имел легкий корпус из композитных материалов, был снабжен многоразовыми топливными баками, новейшими системами навигации и контроля за бортовым радиоэлектронным оборудованием.

В воздух беспилотник должен был поднимать самолет-носитель, а затем, на определенной высоте аппарату необходимо было отделиться и выйти на самостоятельный маршрут.

Первые испытания прошли с трехлетней задержкой срока. Аппарат тестировали до 2000 года и выяснилось, что беспилотник отличает не всем заявленным характеристикам, не разгоняется до нужной скорости и не может взять на себя достаточное количество грузов.

В итоге программа Х-34 в 2001 году была официально отменена, а созданные аппараты закрыли в ангарах до лучших времен. Несколько лет назад беспилотники решено было переправить во Флориду. Но перевозка так и не состоялась, поскольку не был решен вопрос с финансированием доставки.

Стоит отметить, что серия Х-34 все же сыграла свою роль в истории. Во многом на основе разработок данной серии был создан аппарат Х-37, который в 2010-м году смог выйти на орбиту и осуществил пять космических полетов.

Вера Черенева