Войти
21.02.2019
Российская газета

В США на пустыре нашли космические беспилотники

402
0
0
Источник изображения: rg.ru

Несколько космических беспилотников серии X-34 были обнаружены в американском Ланкастере (штат Калифорния) на заднем дворе местного предпринимателя.

Как выяснилось, бизнесмена попросили предоставить место для беспилотников на время, пока их не отправят в музей военной авиации во Флориде, но ожидание затянулось и уникальные аппараты, призванные сделать освоение космического пространства простым и дешевым, остались лежать на пустыре.

Космический беспилотник серии Х-34 был разработан в середине 90-х годов прошлого века по заказу NASA. Он предназначался для полетов на околоземной орбите и по самым смелым прогнозам, должен был прийти на смену космическим шаттлам. Предполагалось, что с развитием космических беспилотников стоимость доставки грузов на орбиту снизится с 10 до одной тысячи долларов. Интерес к технологии обуславливался еще и тем, что в стране не забыли катастрофу шатлла "Челленджер", разбившегося в 1986-м году, сообщает издание The Drive..

Запуск Х-34 был намечен на 1996 год. Беспилотник имел легкий корпус из композитных материалов, был снабжен многоразовыми топливными баками, новейшими системами навигации и контроля за бортовым радиоэлектронным оборудованием.

В воздух беспилотник должен был поднимать самолет-носитель, а затем, на определенной высоте аппарату необходимо было отделиться и выйти на самостоятельный маршрут.

Первые испытания прошли с трехлетней задержкой срока. Аппарат тестировали до 2000 года и выяснилось, что беспилотник отличает не всем заявленным характеристикам, не разгоняется до нужной скорости и не может взять на себя достаточное количество грузов.

В итоге программа Х-34 в 2001 году была официально отменена, а созданные аппараты закрыли в ангарах до лучших времен. Несколько лет назад беспилотники решено было переправить во Флориду. Но перевозка так и не состоялась, поскольку не был решен вопрос с финансированием доставки.

Стоит отметить, что серия Х-34 все же сыграла свою роль в истории. Во многом на основе разработок данной серии был создан аппарат Х-37, который в 2010-м году смог выйти на орбиту и осуществил пять космических полетов.


Вера Черенева

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.04.2016
Американцы соберут космический беспилотник
31.12.2015
Российский Т-50 вошел в топ-11 самых передовых самолетов XXI века
21.05.2014
Не допустить перекосов
23.12.2013
Американский беспилотник провел на орбите больше года
19.06.2012
Завершен 469-суточный полет второго орбитального БЛА X-37B компании «Боинг»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России