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21.02.2019
Известия.ru

Первый пуск "Союза-5" отложили на год

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Первый полет новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" отложен на год. Об этом 20 февраля сообщил гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов порталу Geospatial World.

"Ожидается, что корабль ("Федерация". — Ред.) будет готов к тестовой кампании новой ракеты "Союз-5", летные испытания которой намечены на 2023 год", — цитирует Лоскутова агентство "РИА Новости".

Как заявлял гендиректор самарского АО РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, эскизный проект новой ракеты был защищен в 2018 году, а в 2022 году должны изготовить первую машину. На этот же год был запланирован первый полет "Союз-5".

"Союз-5" является двухступенчатой ракетой. Она оснащена двигателями РД-171 и может выводить на орбиту грузы весом до 17 т. Запуски ракеты-носителя планируется производить со стартового комплекса на космодроме Байконур.

В конце января корабль "Союз МС-11" оснастили Wi-Fi, чтобы космонавты могли скачать на планшет информацию с Земли.

 

20.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-5 РН
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