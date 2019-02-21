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21.02.2019
Военное обозрение

Комплект точного наведения M1156 представлен на IDEX-2019: конкурент Excalibur

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Компания Northrop Grumman представила на международной выставке вооружения в Абу-Даби IDEX-2019 комплект точного наведения (Precision Guidence Kit) M1156, который уже два года производится компанией для армии и морской пехоты США, а также экспортируется как минимум в две страны: Канаду и Австралию, для использования с артиллерийскими системами M777 калибра 155 мм.

Источник изображения: janes.com

Более 23 тысяч комплектов PGK M1156 были изготовлены с опережением графика. Производство было увеличено с 48 до 68 единиц в день, время на производство одного комплекта было сокращено почти с 7,5 часов до 6 часов, а количество брака снизилось на 24%.

Американская армия использует комплекты точного наведения M1156 со снарядами M795 и M549A1, которые предназначены для артиллерийских систем 155 мм/39. Также они могут быть использованы со 155 мм снарядами, которые применяются в артиллерийских орудиях 155 мм/52, таких как немецкий PzH 2000.

PGK M1156 оснащен системой GPS-наведения, а также выполняет функцию взрывателя, который устанавливается вместо обычных взрывателей на артиллерийских снарядах, превращая их в высокоточные боеприпасы. По разным данным, при использовании комплекта круговое вероятное отклонение (КВО) будет составлять от 10 до 50 метров, в отличие от стандартных 150-300 метров.

Кроме того, комплект значительно дешевле американских высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur от компании Raytheon. Однако КВО "Экскалибура" не превышает 10 метров, поэтому компании-производители рассматривают PGK M1156 и снаряд M982 как дополняющие друг друга возможности.

20.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Канада
ОАЭ
США
Продукция
M982 Excalibur
PzH 2000
Компании
M777
Northrop Grumman
Raytheon
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