Потеряны и спасены: над Японским морем исчез бомбардировщик

NHK: японский истребитель-бомбардировщик пропал с радаров

В Японском море ЧП - самолет сил самообороны Японии F-2 с двумя летчиками на борту пропал с радаров. Позже пилоты были обнаружены живыми на спасательной шлюпке. Причины крушения бомбардировщика неизвестны, идет поисковая операция, японские военные намерены расследовать инцидент. В морях вокруг Японии в последнее время часто падают самолеты, в том числе российские и американские.

Истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны (ВСС) Японии пропал с радаров в небе над Японским морем в районе префектуры Ямагути на юге страны, передает телеканал NHK.

Оба летчика впоследствии были обнаружены живыми на спасательной шлюпке в море. Авиаторы совершали учебный полет, вылетев с военной базы Цуики в префектуре Фукуока. Причины крушения F-2 на данный момент неизвестны. Японские ВСС планируют расследовать причины инцидента. Упавший в море самолет разыскивают, передает ФАН.

Крушения военных самолетов происходят вокруг берегов Японии достаточно часто. В начале декабря 2018 года истребитель ВВС США Hornet F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись над Японским морем.

Пятеро американских военных пропали без вести, еще один морской пехотинец был обнаружен живым. Впоследствии его эвакуировали на базу Ивакуни. Тело второго морпеха было найдено спустя 10 часов после столкновения в открытом море, его доставили на японский военный корабль. Высокопоставленный офицер Сил самообороны Японии заявил агентству Reuters, что инцидент произошел посреди ночи во время дозаправки.

В ноябре 2018 года еще один истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 рухнул в море в районе японского острова Окинава в Тихом океане. Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем. Крушение произошло в 300 км от острова Китадайто. Самолет совершал тренировочный полет с палубы атомного авианосца USS Ronald Reagan. В конце октября вертолет ВМС США MH-60 "Морской ястреб" упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море.

Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года - самолет ВМС США C-2А Greyhound, входящий в авианосную группу "Рейгана", упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

В сентябре 2016 года военный самолет США McDonnell Douglas AV-8B Harrier II потерпел крушение также у японского острова Окинава, после вылета с базы Кадэна, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника японской береговой охраны.

По словам японского моряка, истребитель потерпел крушение на восточном берегу острова. На место крушения направлены спасатели береговой охраны. Министерство обороны Японии подтвердило, что в районе Окинавы упал американский штурмовик. По данным японской службы безопасности на море, днем 22 сентября поступило сообщение, что "самолет США упал в море". Как сообщает НСН, в 2013 году у берегов Окинавы разбился еще один американский самолет.

ВВС США базируются на этом острове с 1945 года, после 82-дневной битвы за Окинаву, в которой погибли 95 тыс. японских и 12,5 тыс. американских военнослужащих.

Российские военные самолеты столкнулись над Японским морем 18 января 2019 года при выполнении учебно-тренировочного полета. Бомбардировщики Су-34 зацепили друг друга корпусами в ходе маневра. Все четыре пилота катапультировались, но

спасти удалось только одного штурмана, остальные погибли.

Следственный комитет России квалифицировал столкновение в воздухе как нарушение правил полетов. Поисково-спасательная операция осложнялась сильной непогодой и ночным временем суток.

Спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно, спасательного плота Су-34. До этого в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола. Пилоты истребительной авиации, в том числе экипажи Су-34, в специальном снаряжении и на надувном плоту имеют возможность находиться на воде после катапультирования до 8-12 часов в ожидании спасателей.

"Если они подготовились к полетам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если все было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся летчик может находиться 8-12 часов", - заявил источник в авиации РИА "Новости". В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, отметили, что Су-34 выполняли полет без боекомплектов.

Иван Жуковский