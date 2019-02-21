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21.02.2019
РИА Новости

Изготовитель С-400 начал получать страховку за поврежденные в шторме ракеты

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Лященко

БАНГАЛОР, 20 фев - РИА Новости. Изготовитель систем ПВО С-400 концерн "Алмаз-Антей" начал получать страховое возмещение за поврежденные в ходе шторма ракеты, предназначавшиеся Китаю, сообщил РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

В январе 2018 года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева заявляла РИА Новости, что часть комплектующих для систем ПВО С-400, предназначенных Китаю, были повреждены во время их транспортировки из порта Усть-Луга.

"Контракт на поставку Китаю зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, отставаний от графика нет. Форс-мажорные обстоятельства не повлияли и не повлияют на реализацию контракта. Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость. В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика", - сказал Кладов.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что Россия занимается изготовлением ракет по контракту на поставку Китаю систем С-400 взамен поврежденных при транспортировке, старые ракеты уничтожены.

20.02.2019
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Китай
Россия
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С-400 Триумф
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Чемезов Сергей
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