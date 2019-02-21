Изготовитель С-400 начал получать страховку за поврежденные в шторме ракеты
БАНГАЛОР, 20 фев - РИА Новости. Изготовитель систем ПВО С-400 концерн "Алмаз-Антей" начал получать страховое возмещение за поврежденные в ходе шторма ракеты, предназначавшиеся Китаю, сообщил РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
В январе 2018 года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева заявляла РИА Новости, что часть комплектующих для систем ПВО С-400, предназначенных Китаю, были повреждены во время их транспортировки из порта Усть-Луга.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что Россия занимается изготовлением ракет по контракту на поставку Китаю систем С-400 взамен поврежденных при транспортировке, старые ракеты уничтожены.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются