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20.02.2019
Российская газета

Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50

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Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия готова модернизировать индийские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает "Звезда".

- Первые три самолета А-50ЭИ находятся в составе ВВС Индии. Мы готовы продолжить работу по этому направлению, например, по модернизации комплексов этого типа, - сказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что их модернизация возможна с участием партнеров из третьих стран.

Ранее ВКС России получили новый самолет ДРЛО А-50У. Он оснащен новым радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами. А-50 построен на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Его дальнейшим развитием станет самолет ДРЛО А-100 "Премьер". Он уже совершил первый полет в ноябре 2018 года.


Яна Шамаева

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-76
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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