Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50

Россия готова модернизировать индийские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает "Звезда".

- Первые три самолета А-50ЭИ находятся в составе ВВС Индии. Мы готовы продолжить работу по этому направлению, например, по модернизации комплексов этого типа, - сказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что их модернизация возможна с участием партнеров из третьих стран.

Ранее ВКС России получили новый самолет ДРЛО А-50У. Он оснащен новым радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами. А-50 построен на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Его дальнейшим развитием станет самолет ДРЛО А-100 "Премьер". Он уже совершил первый полет в ноябре 2018 года.

Яна Шамаева