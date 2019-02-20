Контракт с КНР по созданию тяжёлого гражданского вертолёта будет подписан в ближайшее время - "Ростех"

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Российско-китайский контракт по созданию тяжёлого гражданского вертолёта будет подписан в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Нашими странами реализуются очень масштабные знаковые проекты в гражданской области. Это, в частности, совместная разработка и производство тяжёлого вертолёта нового поколения. Контракт согласован. Он будет подписан в этом году в ближайшее время", - сказал В.Кладов.

По его оценке, "это большой комплексный, глобальный контракт".

В декабре прошлого года гендиректор "Вертолётов России" Андрей Богинский сообщил, что генеральный контракт по этому проекту может быть подписан с китайской компанией в начале 2019 года.

"Вопрос с нашими коллегами на выставке в Чжухае (Китай), конечно, мы обсуждали. Как мы и говорили, работа находится на завершающей стадии. Надеемся, что в начале следующего года, в первом квартале мы сможем финализировать эту работу", - сказал А.Богинский в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько говорил журналистам, что генконтракт по тяжёлому вертолёту будет подписан в ходе регулярной встречи глав правительств России и Китая 7 ноября. Этому предшествовали "24 раунда контрактных переговоров", в октябре был согласован и парафирован текст документа, сообщал он. Однако о подписании генконтракта так и не было объявлено.

Создание российско-китайского тяжёлого вертолёта обсуждается последние несколько лет. Предполагается, что максимальная взлётная масса машины составит 38,2 т, дальность полёта - 630 км, скорость - 300 км/ч. Согласно ранее подписанному межправсоглашению, серийное производство вертолёта будет организовано в Китае.

Ранее в 2018 году "Вертолёты России" привлекали консультантов, которые должны были оценить правовые риски участия в проекте и "выработать приемлемые условия сделки" с китайским партнёром.