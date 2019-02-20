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20.02.2019
Российская газета

Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников

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Источник изображения: rg.ru

Новый сервис от Google Maps случайно обнаружил засекреченные ракетные базы Patriot на Тайване. Теперь военные чиновники ведут переговоры, чтобы размыть изображения этих военных объектов.

Как пишет Defence Blog, со ссылкой на СМИ Тайваня, правительство обратилось к сервису для уточнения 3D-карт. Заказ выполнили. Но когда любопытные граждане стали более детально рассматривать местность крупных городов, то обнаружили военную базу. Если изображение приблизить, можно рассмотреть засекреченную базу тайваньских ракет американского противоракетного комплекса Patriot в южной части города Нью-Тайбэй.

Кроме того, новые трехмерные изображения показали, что Тайвань уже получает недавно заказанные ракеты класса "земля-воздух" Patriot Advanced Capability-3.

СМИ Тайваня пишут, что расположение военных объектов в мирное время не указывает на их конкретную тактику и развертывание для боевых действий. Однако в стране хотят поскорее решить эту проблему и размыть очертания военных баз на картах.

Patriot - система противоракетной обороны, состоящая из радаров, технологии командования и управления. Она предназначена для обнаружения, идентификации и поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, современных самолетов и других угроз. Эта система ПРО является основой комплексной противовоздушной и противоракетной обороны для 16 стран.


Светлана Цыганкова

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
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Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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