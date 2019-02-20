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20.02.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили об обсуждении с Саудовской Аравией условий контракта на поставку С-400

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Этот контракт был подписан в мае 2017 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по взаимоприемлемым условиям контракта на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в королевство, сам контракт был подписан в мае 2017 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Наши специалисты продолжают обсуждение взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Королевству Саудовская Аравия, который, как уже неоднократно сообщалось, был подписан в мае 2017 года", - рассказали в пресс-службе. Также, в ведомстве подтвердили информацию о заключении контрактов по ряду других образцов вооружения, не уточнив, о каких вооружениях идет речь. "Да, мы можем подтвердить информацию о заключении ряда контрактов с Королевством, а также готовности обеих сторон к их реализации", - сообщили в ФСВТС.

При этом в службе по военно-техническому сотрудничеству особо подчеркнули, что не стоит опасаться возможной утечки критических данных о поставляемых вооружениях, так как обязательства сторон в этом вопросе четко регламентированы в контракте. "Хотелось бы подчеркнуть, что обязательства каждой из сторон четко регламентированы в соответствующих контрактных документах, а также в профильных межправительственных соглашениях. Поэтому не стоит рассуждать о наличии потенциальных угроз для оборонно-промышленного комплекса России в связи с развитием военно-технического сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия", - отметили в пресс-службе.

Ранее в феврале 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщал, что документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны. Тогда же посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли в беседе с ТАСС отмечал, что обсуждаются логистические вопросы поставки.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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