Командир экипажа SIRIUS: в программу подготовки космонавтов могут ввести периоды изоляции

Евгений Тарелкин отметил, что изоляция не должна быть длительной, поскольку в отряде космонавтов очень жесткий график учебы и тренировок

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Периоды изоляции в несколько недель могли бы стать частью программы подготовки космонавтов, такое мнение выразил во вторник в интервью ТАСС командир экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS, космонавт Евгений Тарелкин.

"Это был бы неплохой опыт. Можно ввести это как один из этапов подготовки. Я так думаю, что в дальнейшем это будет введено... но не на такие длительные сроки - хватит пары недель изоляции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Космонавт отметил, что делительная изоляция может выбить человека из ритма подготовки, так как в отряде космонавтов очень жесткий график учебы и тренировок.

Евгений Тарелкин станет командиром экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). Сценарий эксперимента будет имитировать полет на Луну: "перелет" до спутника с последующим облетом и поиском места приземления, "прилунение" четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, "пребывание" на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю.

Старт четырехмесячного эксперимента запланирован на 19 марта.