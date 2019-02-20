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20.02.2019
ТАСС

Командир экипажа SIRIUS: в программу подготовки космонавтов могут ввести периоды изоляции

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Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото
Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA

Евгений Тарелкин отметил, что изоляция не должна быть длительной, поскольку в отряде космонавтов очень жесткий график учебы и тренировок

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Периоды изоляции в несколько недель могли бы стать частью программы подготовки космонавтов, такое мнение выразил во вторник в интервью ТАСС командир экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS, космонавт Евгений Тарелкин.

"Это был бы неплохой опыт. Можно ввести это как один из этапов подготовки. Я так думаю, что в дальнейшем это будет введено... но не на такие длительные сроки - хватит пары недель изоляции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Космонавт отметил, что делительная изоляция может выбить человека из ритма подготовки, так как в отряде космонавтов очень жесткий график учебы и тренировок.

Евгений Тарелкин станет командиром экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). Сценарий эксперимента будет имитировать полет на Луну: "перелет" до спутника с последующим облетом и поиском места приземления, "прилунение" четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, "пребывание" на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю.

Старт четырехмесячного эксперимента запланирован на 19 марта.

19.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Луна
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