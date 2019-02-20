Войти
20.02.2019
ТАСС

Экипаж SIRIUS будет использовать шлемы с виртуальной реальностью при "высадке" на Луну

589
0
0
Жизнь на Луне – готово ли к этому человечество?
Жизнь на Луне – готово ли к этому человечество?.
Источник изображения: © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin

Во время выхода на поверхность спутника Земли экипажу предстоит собрать образцы лунного грунта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS будут "выходить" на поверхность Луны в скафандрах, дополненных шлемами с виртуальной реальностью. Об этом во вторник в интервью ТАСС сообщил его командир, космонавт Евгений Тарелкин.

По замыслу организаторов эксперимента, экипажу SIRIUS предстоит отправиться на Луну, на орбите состыковаться с орбитальной станцией, затем "прилуниться" и выполнить несколько выходов на поверхность спутника Земли.

"Да, будет посадка на Луну. Здесь будет, по-видимому, использоваться спасательный скафандр "Сокол", дополненный шлемом с виртуальной реальностью", - сказал Тарелкин.

По его словам, во время выхода на поверхность экипажу предстоит собрать образцы лунного грунта. Также они будут управлять лунным ровером с борта станции.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) - серия экспериментов, которая реализуется на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway). Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой- манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а затем - годовой.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пойма-Э
Проекты
Луна
Медицина
Похожие новости
03.08.2018
Эксперимент по четырехмесячной изоляции SIRIUS начнется 1 марта 2019 года
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
15.03.2017
Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот