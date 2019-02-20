Экипаж SIRIUS будет использовать шлемы с виртуальной реальностью при "высадке" на Луну

Жизнь на Луне – готово ли к этому человечество?.

Во время выхода на поверхность спутника Земли экипажу предстоит собрать образцы лунного грунта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS будут "выходить" на поверхность Луны в скафандрах, дополненных шлемами с виртуальной реальностью. Об этом во вторник в интервью ТАСС сообщил его командир, космонавт Евгений Тарелкин.

По замыслу организаторов эксперимента, экипажу SIRIUS предстоит отправиться на Луну, на орбите состыковаться с орбитальной станцией, затем "прилуниться" и выполнить несколько выходов на поверхность спутника Земли.

"Да, будет посадка на Луну. Здесь будет, по-видимому, использоваться спасательный скафандр "Сокол", дополненный шлемом с виртуальной реальностью", - сказал Тарелкин.

По его словам, во время выхода на поверхность экипажу предстоит собрать образцы лунного грунта. Также они будут управлять лунным ровером с борта станции.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) - серия экспериментов, которая реализуется на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway). Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой- манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а затем - годовой.