Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии

Важное преимущество в тендере - готовность Москвы передать Дели технологии для производства

Бангалор (Индия). 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Участвующий в индийском тендере российский истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям заказчика, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается тендера на закупку истребителей среднего класса, то мы подали предложение по участию в нем самолета МиГ-35. Он обладает высочайшими характеристиками самолета поколения 4++, полностью соответствует требованиям индийской стороны", - сказал Д.Мантуров.

"При этом мы готовы не только поставлять готовые самолеты, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии. Это, несомненно, важное преимущество", - отметил министр.

15 февраля вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 "кардинально изменился, чтобы полностью соответствовать требованиям ВВС Индии".

В апреле 2018 года замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил журналистам, что Россия предложит МиГ-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

"Конечно, мы готовы участвовать в этом тендере с МиГ-35. Я считаю, у нас в этом плане очень хорошие перспективы",- сказал В.Дрожжов.

Ранее журнал Jane's Defence сообщил, что министерство обороны Индии выпустило официальный запрос для планируемой закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны.

В нем отмечалось, что из 110 планируемых к приобретению самолетов 17 должны быть поставлены готовыми производителем, а остальные 93 - построены в Индии.

Задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров, а также обеспечения 75-процентной технической готовности парка поставляемых истребителей и обеспечения 150 часов налета в год на самолет в течении 10 лет.

Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.

Помимо МиГ-35, в этом тендере участвуют американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

МиГ-35 считается самым совершенным в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

Полностью интервью Д.Мантурова публикуется во вторник на сайтах "Интерфакса" (www.interfax.ru и www.militarynews.ru).