Пентагон просит добавки

Американские военные ждут от ученых сто грамм для храбрости

Важность прогнозирования и планирования, определения национальных приоритетов и государственного заказа с расчетом на долговременную реализацию в полной мере оценил Пентагон. Чем может ответить наше Министерство обороны?

Речь о необходимости компьютерных сетей со встроенной защитой от кибернетических атак, о неуязвимых малочисленных подразделениях, о глобальной ситуационной осведомленности, о необходимости универсального энергоснабжения систем вооружения и других военно-технических аспектах, заслуживающих обсуждения по итогам анализа зарубежных источников ("Разведка экспериментом").

Полезно и обращение к опыту Великой Отечественной: к июню 1941 года удалось решить крупные военно-технические задачи по производству самолетов, танков, чего нельзя сказать о средствах связи и радиостанциях малого радиуса действия. В силу этого многим летчикам и танкистам приходилось действовать, опираясь на интуицию и визуальные наблюдения. Как вспоминал кто-то из ветеранов, в разгар танкового боя ротному порой приходилось выскакивать из машины и руками показывать командирам экипажей направление атаки – не хватало раций. Это просчет в военно-техническом планировании в предвоенный период. В подобной деятельности не может быть мелочей.

Датчик-советчик

Возьмем, например, датчики. Разведывательно-сигнализационная аппаратура и мониторы видеонаблюдения применяются не первый год, таким образом обеспечиваются глобальная ситуационная осведомленность, своевременная идентификация угроз и атак противника. Эти возможности самым пристальным образом изучаются американскими аналитиками по заказу Пентагона. Формулируются все более сложные задачи по использованию датчиков для наращивания потенциала военного ведомства США в части принятия безотлагательных решений и последующих незамедлительных действий. При минимальных размерах роль этих устройств максимально значима. Но длительность эксплуатации во многом определяется мощностью питания. Сегодня расчет на использование электрохимических элементов, но уже активно обсуждаются технологии генераторов, работающих на продуктах распада радионуклеидов, которые вполне пригодны для непрерывной подачи энергии большой мощности на протяжении длительного времени.

“Долговременная цель – создание препаратов и расчет режимов службы, обеспечивающих длительное активное бодрствование”

Таким образом, проблема датчиков является комплексной и заслуживающей внимания в любой стране. Причем речь идет о производстве и эксплуатации огромного их числа, порядка миллионов единиц.

В долговременном плане ставится задача совершенствования удаленных разведывательно-сигнализационных систем и повышения эффективности решения боевых задач сил специального назначения. Как отмечается в специальных научных докладах для Пентагона, при дополнительных разработках к 2030 году можно будет прийти к полномасштабному развертыванию производства и внедрения безопасных, надежных и эффективных блоков питания, не требующих замены или подзарядки. Они заметно снизят вес экипировки бойцов сил специального назначения, обеспечивая подзарядку персонального электронного оборудования в течение нескольких месяцев.

О максимально серьезном отношении американского военного ведомства к решению проблемы энергоисточников свидетельствуют программа финансирования внутреннего производства генераторов оперативно-тактического назначения и соответствующие планы опытных работ.

Героизм в таблетках

В научных докладах для Пентагона обращается внимание на то, что сложно с точностью предвидеть, какие именно технологии станут предметом постоянной озабоченности для ВС США в будущем. Но один элемент войны определенно сохранится и в 2030-м – человеческий фактор. Ведение боевых действий в ближайшие десятилетия потребует от военнослужащих больших физических и психологических усилий.

В междисциплинарных исследованиях по заказу Пентагона анализируется роль специального обучения, питания, фармацевтических препаратов как факторов повышения потенциальной боеспособности. Как известно, примерно 80 процентов первичных проводящих нервов несут в мозг информацию из брюшной полости. С учетом этого начата разработка программ питания и пищевых добавок для военнослужащих на основе прорывных достижений различных направлений биологии, нейробиологии, робототехники и нанотехнологий. Долговременная цель – создание препаратов и расчет режимов службы, обеспечивающих длительное активное бодрствование солдат и офицеров, но этим комплекс мер не исчерпывается.

Руководство сухопутных сил убеждено, что пришло время готовить военнослужащих не просто как инструмент ведения войны, а как профессиональных атлетов. За образец берутся подразделения специального назначения. С прошлого года в Форт-Джексоне в Южной Каролине в тестовом режиме внедряется усиленная физподготовка, повышено внимание к исполнительской дисциплине, поскольку нарекания и жалобы офицеров уже стали притчей во языцех.

В странах НАТО, прежде всего в США, ищут новые методы наращивания боеспособности и мощи вооруженных сил с помощью передовых технологий, горизонты которых простираются на десятилетия вперед. Оптимальное использование времени, запланированного на боевую подготовку, и возможности применения новых боевых тактик служат укреплению морально-боевого духа личного состава.

Если внимательно проанализировать направления военно-технических изысканий Пентагона, можно сделать вывод о подготовке к контактным действиям на отдаленных ТВД. Значит, оправдываются прогнозы, сделанные еще в конце 90-х президентом АВН генералом армии Махмутом Гареевым и академиком АВН Василием Микрюковым, о том, что контактные действия в будущих конфликтах неизбежны, несмотря на активные дебаты о сетецентрических и гибридных войнах.

Повестка для академиков

После 2012 года в нашей стране многое сделано для укрепления военно-технологического фундамента. Однако эта деятельность требует корректировки и большей конкретизации с учетом работ, ведущихся по заказам Пентагона. Имеется в виду не только углубленный анализ содержания зарубежных военно-технических тенденций, но и дополнительное обсуждение механизма запуска и тиражирования новаций.

В повестке дня просматривается, во-первых, оценка доктринально-политической основы упомянутых направлений. Во-вторых, их соотнесение со стратегией и тактикой военных и невоенных действий в XXI веке. В-третьих, необходим перевод обсуждения в управленческий формат и в планы Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, попечительского совета и дирекции Фонда перспективных исследований, Президиума Российской академии наук, АВН.

Сергей Першуткин, эксперт-аналитик, член-корреспондент АВН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года