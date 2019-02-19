ВТС с Ближним Востоком и северной Африкой за прошлый год принесло в бюджет РФ свыше $6 млрд - Чемезов

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военно-техническое сотрудничество со странами Ближнего Востока и северной Африки принесло в российский бюджет более 6 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Ближний Восток и север Африки, весь регион - чуть более 6 миллиардов за прошлый года", - сообщил С.Чемезов журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о наращивании заказов в следующие два года, С.Чемезов сказал: "Хотелось бы, чтобы они выросли. Следующий год покажет. Хотя заказов у нас много".