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19.02.2019
Интерфакс-АВН

ВТС с Ближним Востоком и северной Африкой за прошлый год принесло в бюджет РФ свыше $6 млрд - Чемезов

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Сергей Чемезов. Архивное фото
Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военно-техническое сотрудничество со странами Ближнего Востока и северной Африки принесло в российский бюджет более 6 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Ближний Восток и север Африки, весь регион - чуть более 6 миллиардов за прошлый года", - сообщил С.Чемезов журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о наращивании заказов в следующие два года, С.Чемезов сказал: "Хотелось бы, чтобы они выросли. Следующий год покажет. Хотя заказов у нас много".

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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