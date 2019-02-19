Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.
"Предстоит оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения", — отметили в ведомстве.
Тестирование пройдет на базе Московского высшего общевойскового командного училища.
По окончании опытно-войсковой эксплуатации, если возникнут замечания и предложения, их направят изготовителю для доработки пулемета.
Пулемет Калашникова
Ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 миллиметра создали с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке "Армия-2016".
Конструкция предусматривает возможность замены ствола для использования как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для РПК-16 разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова.
Концерн "Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку РПК-16 около года назад.
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