Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.

"Предстоит оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения", — отметили в ведомстве.

Тестирование пройдет на базе Московского высшего общевойскового командного училища.

По окончании опытно-войсковой эксплуатации, если возникнут замечания и предложения, их направят изготовителю для доработки пулемета.

Пулемет Калашникова

Ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 миллиметра создали с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке "Армия-2016".

Конструкция предусматривает возможность замены ствола для использования как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для РПК-16 разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова.

Концерн "Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку РПК-16 около года назад.