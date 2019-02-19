Норвежское судно-шпион попало в прицел российского Су-24

Норвежский разведывательный корабль Eger попал в прицел, предположительно, российского бомбардировщика Су-24. Снимок, появившийся в соцсетях, сделан с помощью системы управления огнем российского самолета, пишет "Российская газета" со ссылкой на блогера fighter_bomber.

Источник изображения: Fighterbomber

Как пишет блогер, норвежский корабль-разведчик Eger применяется командованием Североатлантического альянса для ведения наблюдения за кораблями Северного флота.

Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ

- сообщил блогер.

Большинство пользователей интернета, увидевших снимок, пришли к выводу, что снимок норвежского судна-разведчика был сделан с борта российского бомбардировщика Су-24 с помощью системы управления огнем. Самолет имитировал атаку на судно, фото сделано с расстояния в четыре километра.

Норвежское судно-шпион было построено в 1992 году и принято на вооружение в 1995 году. Первоначальное название - Марjaта. Корпус полукатамаранного типа, в корме разделен на два корпуса (в подводной части), носовая часть единая. Полное водоизмещение - 7560 тонн, длина 80 метров и ширина 40 метров. С вводом в строй нового корабля-разведчика, получившего по традиции имя Марjaта, было переименовано в Eger.

Корабль радиотехнической разведки ведет разведку в Баренцевом море, выполняя от 4 до 9 походов продолжительностью до месяца каждый. Кроме ведения РТР корабль осуществляет выходы на визуальный контакт с силами Северного Флота, сближаясь до 1-1,5 кбт и производя фотографирование.

Летчики и моряки Северного флота окрестили норвежский корабль-шпион "Машка" и "Утюг".