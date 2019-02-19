Войти
19.02.2019
ЦАМТО

Новые БЛА "Орлан-10" поступили на вооружение в артиллерийское соединение ВВО в Приамурье

461
0
0
БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

ЦАМТО, 18 февраля. В артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, впервые поступил многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10".

БЛА "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал высокого качества на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 км. Комплекс способен находиться в полете более 15 часов. Одним из главных преимуществ комплекса является его всесезонное использование и возможность устанавливать различные типы полезных нагрузок.

С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять четырьмя БЛА и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БЛА, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.11.2018
В ЦВО в 2018 году поступят 16 комплексов беспилотных летательных аппаратов
31.10.2018
В Новосибирское высшее военное командное училище поступили современные средства разведки
03.05.2018
Вот все виды "умных" вооружений, которые будут представлены в Москве
25.04.2018
Безлюдный флот
09.02.2016
Разведчики в Северной Осетии проведут учебные стрельбы
22.10.2013
В России первым делом уже не самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки