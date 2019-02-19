Новые БЛА "Орлан-10" поступили на вооружение в артиллерийское соединение ВВО в Приамурье

ЦАМТО, 18 февраля. В артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, впервые поступил многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10".

БЛА "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал высокого качества на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 км. Комплекс способен находиться в полете более 15 часов. Одним из главных преимуществ комплекса является его всесезонное использование и возможность устанавливать различные типы полезных нагрузок.

С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять четырьмя БЛА и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БЛА, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.