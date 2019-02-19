ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346

Итальянская компания Leonardo 15 февраля 2019 года сообщила, что "в последние дни" поставила ВВС Италии два первых реактивных учебно-боевых самолета М-346 Master (военное обозначение Т-346А) из четырех дополнительно заказанных. Самолеты прибыли на авиабазу Галатина-Лечче в состав 61-го полка (61° Stormo) ВВС Италии, и будут использоваться в создаваемой там Международной летной школе - International Flight Training School (IFTS).

Учебно-боевой самолет Leonardo M-346 Master (T-346А) из состава 61-го полка (61° Stormo) ВВС Италии (с) www.blogbeforeflight.net

Соглашение между ВВС Италии и компанией Leonardo о создании IFTS было подписано в июле 2018 года, и включало также контракт поставку итальянским ВВС для использования в составе данной школы четырех учебно-боевых самолетов М-346 - в дополнение к ранее поставленным ВВС Италии с конца 2011 года 18 машинам М-346. Четыре самолета М-346 будут использоваться в IFTS в качестве переходных учебно-боевых самолетов (Lead In to Fighter Training - LIFT) для так называемого "IV этапа" летной подготовки (переходного) иностранных летчиков на истребители Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35.

Первые два из четырех заказанных для IFTS самолетов М-346 поставлены теперь, остальные два также должны быть переданы в 2019 году. Таким образом общее количество самолетов М-346, полученных ВВС Италии, достигнет 22.

Всего Leonardo таким образом к настоящему времени поставила 70 серийных самолетов М-346 (20 ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и восемь Польше) и имеет контракты на поставку еще десяти самолетов (двух для ВВС Италии и восьми для Польши)..

В пресс-релизе Leonardo также подтверждается, что в 2020 году в состав 61-го крыла ВВС Италии будут поставлены пять реактивных учебно-тренировочных самолетов М-345 НЕТ (Т-345А) основной подготовки, заказанных в январе 2017 года. Самолеты М-346 НЕТ предполагается использовать для II и III этапов летной подготовки (основного и повышенного), с перспективой замены ими эксплуатируемых в настоящее время на этих этапах самолетов Aermacchi MB-339 (Т-339А/С).

Учебно-боевые самолеты Leonardo M-346 Master (T-346А) из состава 61-го полка (61° Stormo) ВВС Италии на авиабазе Галатина-Лечче (с) www.blogbeforeflight.net