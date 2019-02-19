Офицерские кадры для военной полиции будут готовиться в Московском общевойсковом командном училище и других вузах - генерал Ивановский

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Офицерские кадры для военной полиции будут готовиться в нескольких высших военных учебных заведениях, сообщил журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"Сейчас ежегодно набираем по 50 человек на обучение в Московское общевойсковое командное училище. В этом году будет произведен третий набор. Это - будущие командиры взводов военной полиции и те офицеры, которые пойдут служить в военные комендатуры", - отметил он.

"В этом году планируется начать подготовку специалистов для военной полиции в Военной академии материально-технического обеспечения и в ее Военном инженерно-техническом институте, в составе которого есть автомобильный факультет, где будем готовить офицеров для ВАИ", - сообщил В.Ивановский.

Он напомнил, что первоначально структура военной полиции формировалась с нуля, и в ее состав брали наиболее подготовленных офицеров из войск, осуществляли их доподготовку и назначали на должности.

В.Ивановский сообщил, что в 2018 году были введены 250 должностей военных дознавателей. "И на базе Военного университета сейчас осуществляется ежегодный набор 15 человек - будущих дознавателей", - сообщил генерал.

"По военной автомобильной инспекции (ВАИ) мы готовим офицерские кадры в Омском автобронетанковом институте, а также в Рязанском десантном училище - это главным образом прапорщики - инспекторы ВАИ. Примерно 150 человек", - отметил он.

"В этом году введены в каждой комендатуре должности фельдшеров. Их планируется обучать на базе Военно-медицинской академии. Введены должности полиграфологов. Данных специалистов будут готовить в Учебном центре Минобороны РФ", - сказал В.Ивановский.

Он отметил, что 1 декабря 2017 года во Владикавказе был открыт учебный центр военной полиции, где проводится подготовка младших специалистов. "Численность военнослужащих, прошедших подготовку на базе учебного центра за 2018 учебный год составляет более двух тысяч человек" - сказал В.Ивановский.