Войти
18.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия после расторжения ДРСМД будет вынуждена искать возможности заключения нового соглашения - бывший посол США на Украине

402
0
0
Уничтожение РСМД
Уничтожение ракет средней и меньшей дальности бесспорно сделало мир более безопасным.
Источник изображения: Фото Государственного департамента США

Администрации Трампа следовало "лучше проконсультироваться" с союзниками в Европе

Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Экс-посол США в Киеве Джон Хербст уверен, что с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не произойдет новой "гонки вооружений", а Россия будет вынуждена искать возможности заключения нового соглашения с США.

"Не думаю (что "гонка вооружений" возможна - ИФ), поскольку Москва себе такой гонки позволить не может. Для них идеальная ситуация - когда они нарушают условия соглашения, а мы просто за этим наблюдаем. Но если мы не будем просто смотреть, то они окажутся в проигрыше, и это может заставить их искать новое соглашение с нами, по которому они будут обязаны соблюдать условия старого договора", - сказал Дж.Хербст агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что договор РСМД - "это еще не все для европейской безопасности". "Администрации Трампа стоило лучше проконсультироваться с европейскими союзниками, которые c осторожностью и даже испугом воспринимают ответ США", - добавил он.

При этом Дж.Хербст пояснил: "Китай не связан условиями какого-либо соглашения и это создает для нас еще одну проблему в Восточной Азии. Таким образом, мне кажется, что решение администрации Трампа имеет своей целью усилить безопасность на Западе".

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
Похожие новости
07.02.2019
Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет - Путин
05.02.2019
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
04.02.2019
В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
22.11.2017
Не тот "Калибр"
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов