Страны Африки и Ближнего Востока заинтересованы в налаживании у себя производства автоматов Калашникова - "Рособоронэкспорт"

Решение о создании СП по производству АК в Индии ожидается в ближайшее время

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Запрос на совместное производство автоматов Калашникова (АК) есть в государствах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня в рамках продукции, производимой концерном "Калашников", большой запрос на рынках на совместное производство. В африканских странах, странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии - все заинтересованы иметь производство автомата Калашникова", - сообщил А.Михеев журналистам на выставке вооружений IDEX-2019, которая открылась в воскресенье в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Он также подтвердил, что скоро может быть принято решение о создании в Индии совместного предприятия (СП) по производству автоматов Калашникова.

"Ожидаем в ближайшее время принятия решения о создании СП по производству автоматов Калашникова в Индии", - сказал А.Михеев.

По его оценке, индустриальная схема партнёрства - один из основных сегодняшних трендов.

"И промышленность, и все субъекты ВТС, - в первую очередь "Рособоронэкспорт", - сегодня выходят на новый этап сотрудничества со странами. Это не просто экспортные поставки, закупки вооружения и военной техники, а именно индустриальное партнёрство, технологическое сотрудничество", - отметил А.Михеев.

Эта тема, подчеркнул руководитель "Рособоронэкспорта", интересна зарубежным партнёрам, поскольку это дополнительные рабочие места, трансфер технологий, в то же время она "достаточно болезненна для нашей промышленности".

Тем не менее, отметил А.Михеев, сегодня практически все конкуренты России работают по этой схеме. "На сегодняшний день весь мир, практически все наши конкуренты так работают: мы идём либо в рамках офсетных обязательств, трансфер технологий передаём, либо продаём, поставляя техкомплекты", - сказал А.Михеев.

В качестве примера он привёл лицензионное производство в Индии танков Т-90 и самолётов Су-30МКИ, российско-индийское СП по Ка-226.

"Вот те тренды, которые дальше проецируются на Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Вьетнам, Малайзию, Индонезию. Все сегодня заинтересованы в развитии своих промышленных кластеров", - констатировал А.Михеев.