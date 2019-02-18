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18.02.2019
РИА Новости

Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов "Панцирь-С1"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" на выставке "Армия России – завтра"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" на выставке "Армия России – завтра".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

АБУ-ДАБИ, 17 фев – РИА Новости. Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию эмиратского парка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Панцирь" успешно эксплуатируется арабскими эмиратами, и на сегодняшний день мы получили запрос на дальнейшую их модернизацию. Безусловно, им понравились презентации этого комплекса. И конечно же, опыт эксплуатации в Сирии показал эффективность работы, в том числе комплексов "Панцирь" и "Корнет", - сказал он.

Глава РОЭ также отметил, что Россия и ОАЭ ведут переговоры по модернизации парка БМП этой страны.

17.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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