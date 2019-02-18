Войти
18.02.2019
РИА Новости

Россия и ОАЭ продолжают консультации по поставкам истребителей Су-35

494
0
0
Многофункциональный истребитель Су-35
Многофункциональный истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

АБУ-ДАБИ, 17 фев – РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают вести консультации по поставкам истребителей Су-35 и разработке совместного легкого истребителя пятого поколения, заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"По авиации было подписано три межправсоглашения в феврале 2017 года, пока они на стадии консультаций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет.

Кроме того, на полях IDEX-2017 Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-35
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
16.11.2017
Москва и Абу-Даби реализуют программу создания фронтового многофункционального самолета пятого поколения - ФСВТС РФ
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
10.03.2017
Ничего нового: Рособоронэкспорт ответил США на запрет работать с Пентагоном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником