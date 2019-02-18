Россия и ОАЭ продолжают консультации по поставкам истребителей Су-35

АБУ-ДАБИ, 17 фев – РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают вести консультации по поставкам истребителей Су-35 и разработке совместного легкого истребителя пятого поколения, заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"По авиации было подписано три межправсоглашения в феврале 2017 года, пока они на стадии консультаций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет.

Кроме того, на полях IDEX-2017 Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35.