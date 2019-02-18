В ВКС РФ сообщили, о завершении модернизации системы предупреждения о ракетном нападении

Особую важность эта система приобретает в связи с выходом США из ДРСМД, отметил замкомандующего космическими войсками ВКС России генерал-майор Игорь Морозов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Государство уделяет особое внимание развитию наземной инфраструктуры военно-космических сил. Об этом заявил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Министерства обороны уделяло в последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию. В прошлом году мы поставили три новых радиолокационных станции на боевое дежурство", - сказал Морозов, отвечая на вопрос о том, какие нововведения можно отметить в наземной структуре ВКС.

По его словам, система предупреждения о ракетном нападении приобретает особую важность в связи с выходом США из ДРСМД. "В первую очередь, говоря о всей наземной инфраструктуре космических войск, нужно упомянуть наиболее важную, стратегическую, систему - это система предупреждения ракетного нападения, особенно в свете последних заявлений о выходе из Договора сокращении ракет средней и меньшей дальности", - отметил Морозов.

На итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сплошное радиолокационное поле впервые создано вокруг России в этом году. Ранее командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко сообщал, что впервые в истории Вооруженных сил РФ сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области.