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18.02.2019
РИА Новости

Минобороны отслеживает на орбите около 20 тысяч объектов

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space_earth
space_earth

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы России отслеживают на околоземной орбите около 20 тысяч различных искусственных космических объектов, заявил начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

"Вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведётся главный каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тысяч различных космических обьектов", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

Ранее Роскосмос сообщал, что российская гражданская система слежения за космическим пространством сравнялась по своим характеристикам с системой США.

16.02.2019
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США
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