Лавров ждет реакции G20 на действия США по развалу договоров в сфере стратегической стабильности

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с интересом ждет дискуссии на предстоящем саммите "двадцатки" в Японии с учетом последних шагов США по развалу системы международных договоров в сфере глобальной безопасности.

"Видимо, все понимают, что в этой ситуации нужно не какую-то линию "анти" проводить, а собирать все разумные силы, садиться за один стол и стремиться формировать такие форматы, где представлены все основные игроки. Очень показательной в этом смысле будет, конечно, дискуссия на "двадцатке", хотя до нее еще дожить надо", - сказал С.Лавров журналистам в Мюнхене в субботу.

По словам министра, "интересно посмотреть, как все это претворится в конкретные документы и конкретные позиции, потому что в Японии все-таки будут работать официальные структуры". Он добавил, что до сих пор, в основном, на эту тему высказывались политологи.