Вашингтон и Москва продолжают дискуссии на тему контроля над вооружениями на различных уровнях - замгоссекретаря США

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - США и Россия продолжают диалог по контролю над вооружениями на различных уровнях, заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Я неоднократно встречалась с заместителем министра (иностранных дел Сергеем Рябковым), у нас происходит диалог на нашем уровне, встречались главы наших внешнеполитических ведомств, президенты, технические эксперты, так что эти обсуждение продолжается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего дискуссии.

По ее словам, Вашингтон продолжает обсуждать проблему контроля над вооружениями и со своими партнерами.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами и союзниками по этой теме, по теме контроля над вооружениями", - отметила она.