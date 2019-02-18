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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон и Москва продолжают дискуссии на тему контроля над вооружениями на различных уровнях - замгоссекретаря США

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Подготовка к 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Подготовка к 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: В© AFP 2019, Christof Stache

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - США и Россия продолжают диалог по контролю над вооружениями на различных уровнях, заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Я неоднократно встречалась с заместителем министра (иностранных дел Сергеем Рябковым), у нас происходит диалог на нашем уровне, встречались главы наших внешнеполитических ведомств, президенты, технические эксперты, так что эти обсуждение продолжается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего дискуссии.

По ее словам, Вашингтон продолжает обсуждать проблему контроля над вооружениями и со своими партнерами.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами и союзниками по этой теме, по теме контроля над вооружениями", - отметила она.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
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