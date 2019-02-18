Танк Т-90МС оснастили высокоточным оружием

Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре).

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Основной боевой танк Т-90МС, предназначенный для экспорта за рубеж, защищен от всех современных противотанковых средств и оснащен высокоточной пушкой, заявил РИА Новости генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", главный конструктор Андрей Терликов.

Танк Т-90МС будет продемонстрирован на Международной оборонной выставке IDEX 2019, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

"По основным показателям - защита, огневая мощь и подвижность - Т-90МС не имеет конкурентов. Он оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств", - сказал Терликов.

По его словам, танк оснащен новой системой управления огнем, построенной на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика. "Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением", - отметил главный конструктор.

Он приравнял Т-90МС к высокоточному оружию. "Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие", - пояснил Терликов.

По его словам, при всей новизне и насыщенности высокотехнологичными системами танк сохранил традиционные для российской боевой техники высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и боевом применении.

"Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал собеседник агентства.