Войти
18.02.2019
РИА Новости

Танк Т-90МС оснастили высокоточным оружием

568
0
0
Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре)
Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре).
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Основной боевой танк Т-90МС, предназначенный для экспорта за рубеж, защищен от всех современных противотанковых средств и оснащен высокоточной пушкой, заявил РИА Новости генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", главный конструктор Андрей Терликов.

Танк Т-90МС будет продемонстрирован на Международной оборонной выставке IDEX 2019, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

"По основным показателям - защита, огневая мощь и подвижность - Т-90МС не имеет конкурентов. Он оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств", - сказал Терликов.

По его словам, танк оснащен новой системой управления огнем, построенной на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика. "Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением", - отметил главный конструктор.

Он приравнял Т-90МС к высокоточному оружию. "Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие", - пояснил Терликов.

По его словам, при всей новизне и насыщенности высокотехнологичными системами танк сохранил традиционные для российской боевой техники высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и боевом применении.

"Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал собеседник агентства.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.02.2019
"Прорыв" на рынке вооружений. Россия показала новый танк Т-90М на испытаниях
18.02.2019
На оборонной выставке в ОАЭ покажут экспортную версию танка Т-90М
13.05.2015
Новая броня России
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
10.09.2012
От уральского полигона – к федеральному Центру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов