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18.02.2019
Российская газета

Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями

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В интернете появилось видео, на котором запечатлено сопровождение российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС японскими истребителями. Российские "стратеги" выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Ролик опубликовал телеканал "Звезда". На видео показаны взлет, посадка Ту-95МС, а также съемки из кабины во время длительного полета. На кадрах, снятых в воздухе, четко видны японские истребители.

Ранее сообщалось, что полет продолжался более 15 часов. При этом Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С, присутствие которых, по всей видимости, предостерегло японских летчиков от сокращения дистанции. Они наблюдали за российскими самолетами на расстоянии.

Подобные полеты над нейтральными водами не противоречит международному праву.


Руслан Мельников

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Су-35С
Ту-95
Проекты
ИТ
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