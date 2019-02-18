"Прорыв" на рынке вооружений. Россия показала новый танк Т-90М на испытаниях

Главный конструктор Андрей Терликов — о возможностях и достоинствах Т-90МС, экспортном варианте нового основного боевого танка российской армии

На видео, предоставленном научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ), новейший российский танк Т-90М ("Прорыв") на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу (и снаряд точно попадает в цель) и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины. Именно этот модернизированный танк должен поступить на вооружение нашей армии в этом году. Контракт на их поставку был подписан между Минобороны РФ и УВЗ на форуме "Армия-2017". Также сообщалось, что Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности другой стоящий уже на вооружении танк Т-90А.

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым коммерчески успешным танком XXI века. Зарубежные аналоги, такие как французский Leclerc, американский Abrams и немецкий тяжеловес Leopard 2, уступают отечественной машине по соотношению "цена-качество". По данным из открытых источников, всего было выпущено более 2000 Т-90 разных модификаций, из них порядка 1500 пошли на экспорт. При этом контракты на этот танк продолжают исполняться, и интерес к этой боевой машине в мире только повышается.

С момента принятия на вооружение танка Т-90 прошло более 20 лет, и за этот период были проведены колоссальные изменения. Т-90М — это уже совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости. Так, на форуме "Армия-2018" интерес к танку Т-90М проявили китайские производители военной техники (из корпорации Norinco).

На международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), представлена экспортная версия танка Т-90МС, ставшая дальнейшим развитием Т-90М.

"Ответ на современные вызовы"

Изначально предполагалось, что Т-90МС станет модернизированным вариантом Т-90С (первую партию из 36 машин в 2018 году получил Ирак — прим. ТАСС). Однако модернизация оказалась настолько многоуровневой, что модернизированный танк можно по праву считать новой боевой машиной.

В 2017 году сообщалось, что Т-90МС прошел все испытания и показал великолепные результаты в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки. Были подтверждены его характеристики в сложных климатических условиях, в том числе в районах с очень высокими температурами.

Танк Т-90МС Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

Как сообщил ТАСС накануне оружейной выставки IDEX 2019 генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе УВЗ) Андрей Терликов, Т-90МС — экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии, его создание стало одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и "ответом российских танкостроителей на современные вызовы".

Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон, и в условиях массового применения различных противотанковых средств Андрей Терликов, генеральный конструктор УКБТМ

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель сухопутных войск Ирака, модернизированные Т-90С состоят на вооружении одного из подразделений, которое относится к категории frontline units — передовых подразделений, регулярно участвующих в боевых действиях. Эти танки, которые в том году поступили на вооружение, позволили существенно укрепить боевой потенциал иракской армии. "Т-90С может эффективно применяться как в условиях общевойскового боя, так и в ходе контрповстанческих и террористических операций (типа COIN — Counter-Insurgency — прим. ТАСС)", — отметил он. По его словам, эти машины обладают высоким параметром "стоимость-эффективность", а их освоение требует существенно меньше усилий и затрат по сравнению с американским M1A1/A2 Abrams.

Танк M1A2 Abrams Источник изображения: © REUTERS/Ints Kalnins

Кстати, Министерству обороны РФ впервые будут поставлены танки Т-90М с системой кондиционирования. В УВЗ отмечали, что впервые такую систему получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Термоэлектрический кондиционер работает как при высоких, так и при низких температурах, а также при сверхвысоких ударных и механических нагрузках. Танк Т-90М оснащен дополнительным дизель-генератором, отвечающим за бесперебойное снабжение электричеством на стоянке, поэтому кондиционер не расходует энергию аккумуляторов.

Что касается другой модификации танка — Т-90А, стоящей на вооружении российской армии, то Т-90М значительно превзошел его по боевой эффективности. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ на форуме "Армия-2018", отметив, что участие Т-90М в учениях "Запад-2017" полностью подтвердило заданные Минобороны РФ тактико-технические характеристики машины. В сравнении с предшественниками, к основным отличиям Т-90М относится в первую очередь новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем значительно повысил боевые возможности танка.

Танк Т-90А Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

Кроме того, была достигнута максимальная эффективность использования вооружения Т-90М за счет установки автомата сопровождения цели в тепловизионном канале прицела, а также за счет уравнивания поисковых возможностей наводчика и командира, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник — стрелок". Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защищенности.

Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями

Новая танковая пушка калибра 125 мм способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь в танке, вести эффективный огонь с места и с ходу независимо от основного вооружения.

Т-90МС — высокоточное оружие?

Что касается экспортного Т-90МС, то, по словам разработчиков, он "перешел в цифровую эру управления войсками и оружием". "Танк приобрел новую систему управления огнем, построенную на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика. Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением", — говорит Терликов. Также Т-90МС можно отнести к высокоточному оружию.

Повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие Андрей Терликов, генеральный конструктор УКБТМ

По основным показателям — защите, огневой мощи и подвижности — Т-90МС не имеет конкурентов, отмечает генконструктор УКБТМ. "Он оснащен новой динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств", — говорит он.

По словам Терликова, танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя.

Танк Т-90МС Источник изображения: © EPA/SERGEI ILNITSKY

"Эргономические показатели машины значительно повышены обеспечением комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата, — рассказывает генконструктор УКБТМ. — Боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн, что дает значительные преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности, в том числе по запасу хода, проходимости и авиатранспортабельности".

При всей новизне и насыщенности высокотехнологичными системами танк, по словам Терликова, сохранил традиционные для российской боевой техники высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и боевом применении.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко