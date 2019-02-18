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18.02.2019
Известия.ru

Пентагон не считает новую стратегию ПРО США гонкой вооружений

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Brigitte Brantley/ USAF

Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не означает вступление страны в гонку вооружений и носит исключительно оборонительный характер. С таким заявлением выступил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

По его словам, особенно необходимо сделать акцент на слове "оборона" в названии стратегии, а также отметил, что такую политику нельзя называть провокационной, пишет ТАСС.

17 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продажа американских систем противоракетной обороны (ПРО) и технологий союзникам США, в том числе странам Европы, является приоритетом для страны.

Кроме того, глава Белого дома представил в Пентагоне новую стратегию противоракетной обороны государства. По его словам, она направлена, в частности, на создание космических систем, которые смогут противостоять вооружению России, Китая, КНДР и Ирана.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД. Уже в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. Он призвал российскую сторону отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям документа.

Речь в данном случае шла о модернизированной ракете 9М729, дальность полета которой во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км. Как отметили в российском Совбезе, американская сторона была об этом проинформирована. При этом Москва неоднократно обращала внимание Вашингтона на то, что пусковые установки ПРО США в Румынии и Польше нарушают ДРСМД, так как они могут быть использованы для крылатых ракет типа "Томагавк".

 

16.02.2019
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Страны
Иран
Китай
КНДР
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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