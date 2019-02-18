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18.02.2019
Военное обозрение

Эксперт: Если Украину примут в НАТО, будет бросок танков в сторону Курска

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В издании BaltNews опубликован комментарий генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва по поводу высказываний экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха. Напомним, что Табах в интервью украинскому изданию "Апостроф" заявил о возможном принятии Украины в состав западного военного блока, несмотря на наличие территориальных проблем. Также Табах объявил, что Россия "может доиграться".

В комментарии прибалтийскому информационному ресурсу Дмитрий Журавлёв отметил, что НАТО сегодня не готова принимать в свой состав Украину, так как после такого принятия от украинского режима можно ожидать чего угодно.

Из заявления эксперта:

Со стороны Порошенко следующим шагом, если Украина станет членом НАТО, будет уже не проход катеров под мостом, а бросок танков в сторону Курска.

Источник изображения: https://www.facebook.com/voin.ato

Петра Порошенко эксперт назвал "мышонком-провокатором, натравливающим кошку на собаку". Речь идёт о том, что НАТО придётся вмешиваться в вооружённый конфликт, так как один из его членов в конфликт вступает. Правда, здесь нужно отметить, что далеко не всегда так было в истории западного военного блока. У отдельных его представителей или их групп случались локальные вооружённые конфликты, однако весь альянс в эти конфликты предпочитал не вмешиваться.

Однако тестировать этот вариант в случае с Украиной Брюссель не собирается априори. Так как адекватных представителей в НАТО всё же хватает, и вступать из-за авантюры киевского режима в войну с Россией они точно не собираются. Керченская провокация Киева это показала и без "принятия" Украины в НАТО.

15.02.2019
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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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