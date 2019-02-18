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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Могерини напомнила Лаврову о позиции Евросоюза по Украине, подчеркнула важность членства РФ в СЕ

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Федерика Могерини и Сергей Лавров
Федерика Могерини и Сергей Лавров.
Источник изображения: gazeta.ru

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила вечером в пятницу, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Высокий представитель Могерини и министр иностранных дел Лавров обсудили ряд вопросов внешней политики, в том числе недавние события в Венесуэле, выполнение СВПД, ситуацию в Сирии, в частности, в преддверии третьей Брюссельской конференции (по будущему Сирии 12-14 марта - ИФ), и события на Западных Балканах", - сказано в коммюнике ЕВС.

В сообщении говорится, что Ф.Могерини напомнила С.Лаврову "о пятой годовщине незаконно аннексированного Крымского полуострова и четкой позиции ЕС в отношении Украины".

"Она также подчеркнула важность продолжения членства России в Совете Европы", - отметила ЕВС.

Ранее о встрече С.Лаврова и Ф.Могерини сообщал МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены ситуация на Украине, в Венесуэле и на Западных Балканах, проблематика сирийского урегулирования, вопросы, относящиеся к Совместному всеобъемлющему плану действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые аспекты отношений Россия - ЕС", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи.

15.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Венесуэла
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Сирия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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