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18.02.2019
Известия.ru

Главы минобороны США и Британии обсудили борьбу с деятельностью России

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Francisco Seco

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон встретились в Брюсселе и обсудили борьбу с "пагубной деятельностью" России. Об этом сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, главы военных ведомств обсудили широкий круг оборонных вопросов, среди которых важность единства НАТО, защита телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций, а также методы нарушения "пагубной деятельности" России, пишет "РИА Новости".

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

 

15.02.2019
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
ГЗЛА
РСМД
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