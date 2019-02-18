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18.02.2019
Известия.ru

СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.

По его данным, первым отказался генерал Джек Кин, вторым — отставной сенатор-республиканец Джон Кил.

21 декабря Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с Трампом, который заявил о выводе американской армии из Сирии.

1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступил Патрик Шанахан.

 

15.02.2019
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Страны
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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