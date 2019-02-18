СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон
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Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.
По его данным, первым отказался генерал Джек Кин, вторым — отставной сенатор-республиканец Джон Кил.
21 декабря Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с Трампом, который заявил о выводе американской армии из Сирии.
1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступил Патрик Шанахан.
15.02.2019
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