СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон

Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.

По его данным, первым отказался генерал Джек Кин, вторым — отставной сенатор-республиканец Джон Кил.

21 декабря Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с Трампом, который заявил о выводе американской армии из Сирии.

1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступил Патрик Шанахан.