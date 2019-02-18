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18.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" безрезультатно опробовал все способы связи с телескопом "Спектр-Р"

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Специалисты "Роскосмоса" не смогли восстановить связь с орбитальным телескопом "Спектр-Р", все способы испробованы. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил советник главы госкорпорации Александр Блошенко.

"Те (способы восстановить связь. — Ред.), которые предлагались, все попробовали. Каких-то новых пока не изобретали", — цитирует его ТАСС.

Связь со "Спектром-Р" была потеряна 12 января. Аппарат находится в космосе более восьми лет, что превышает срок его работы в 2,5 раза. Эксперты полагают, что единственный российский космический телескоп перестал выходить на связь из-за отказа командного передатчика, в котором, вероятнее всего, накопилась радиация.

На май-июнь 2019 года запланирован запуск нового российско-немецкого телескопа "Спектр-РГ".

 

15.02.2019
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