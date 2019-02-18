Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескоро.

Одни бомбардировщики из семейства "Ту" могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. "Русский стелс" ПАК ДА призван совмещать обе эти "убойные" характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской "оборонке" сил и средств на постройку этой чудесной техники?

Окончательно определены характеристики российского бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Об этом в четверг сообщил источник "Интерфакса". Все контрактные документы, необходимые для производства образцов отечественного "стелс-бомбардировщика", подписаны, поставщики определены.

По официальным данным, ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий по аэродинамической схеме "летающее крыло" – то есть без хвостового оперения. Проект согласован, технические задания определены.

Собственно, работы по проработке концепции самолета пятого поколения ПАК ДА (он же "изделие-80" или "Посланник") начались на "Туполеве" десять лет назад – было создано несколько моделей для продувки в аэродинамических трубах. Конструкторы подчеркивали, что это будет не модернизация уже существующих "бомберов" дальней авиации, а принципиально новый самолет. В 2017 году облик ПАК ДА согласовали с Минобороны.

Разработчики ПАК ДА из компании "Туполев" и заказчики из Минобороны ожидают: выкатка первого опытного образца состоится через два–три года, первый полет – в 2025–2026 годах, а начало эксплуатации ракетоносцев запланировано уже на 2028–2029 годы.

Пока не для мирных целей

"Есть возможность подумать и над гражданским вариантом", – поделился с газетой ВЗГЛЯД мечтой Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. "В крыле можно разместить очень много пассажиров, и это не требует сильных изменений в конструкции, – рассказывает Красноперов. Но пока что "изделие-80" рассматривается исключительно как военный проект, который должен обеспечить первенство отечественной дальней авиации, в первую очередь над недружественно настроенными американцами.

Главными характеристиками "Посланника" будет малозаметность, дозвуковая скорость и большая дальность полета, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров.

Максимальное количество оружия, минимальная заметность

Нынешний куратор "оборонки" Юрий Борисов поставил задачу: бомбардировщик должен нести максимальное количество оружия, быть незаметным и в состоянии использовать любые аэродромы, сообщает профильный портал "Защищать Россию". Что касается вооружений, то, прежде всего, это будут крылатые ракеты большой дальности (2–4 тысячи километров), которые смогут нести не только обычные, но и ядерные боеголовки, поясняет Лавров. Сообщается, что в качестве основного оружия разработчики пока рассматривают ракеты Х-102, которые могут поражать наземные и морские цели.

В арсенале нового самолета пока что обычное ракетно-бомбовое вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" генерал-майор Владимир Попов. Но в перспективе ПАК ДА могут оснастить и новейшими гиперзвуковыми ракетами – со способностью уничтожать цели в ближнем космическом пространстве. Таким образом, "изделие номер 80", как утверждается, может выполнить роль космического перехватчика.

Невидимость самолета для радаров должно обеспечить российское ноу-хау – специальное радиопоглощающее покрытие, а также максимально возможное применение композиционных материалов, отмечает портал "Новости ВПК". Что касается самой конструкции, то сделать "летающее крыло", вроде американского стелс, – это завидная мечта всех конструкторов, отмечает летчик-инструктор Андрей Красноперов.

"Самолет, который выглядит как одно крыло, без фюзеляжа, не встречает лишнего сопротивления. Летающее крыло, по правилам Жуковского, – это самая оптимальная вариация для экономии топлива. И по скорости и дальности полета – это полный выигрыш на фоне обычного самолета", – отмечает Красноперов.

Кого должен заменить "Посланник"

"Он сумеет заменить как Ту-160, так и Ту-95. Ту-160 умеет прорывать ПВО, а Ту-95 имеет рекордную дальность полета. Новый самолет должен совмещать две этих характеристики", – пояснил Лавров. Эксперт прогнозирует, что в долгосрочной перспективе ПАК ДА полностью заменит всю линейку нынешней дальней авиации, куда помимо Ту-160 и Ту-95 входит Ту-22М3. "В среднесрочной перспективе ПАК ДА будет сосуществовать с модернизированными Ту-160", – пояснил собеседник.

"Это перспективный самолет, который делается на замену того, что у нас выработает свой срок через 15–20 лет: это Ту-95 и Ту-160", – отмечает в свою очередь летчик Владимир Попов. "Для новых средств поражения номенклатура боеприпасов требует в большинстве случаев новых носителей, – утверждает летчик. – Поэтому делают новый самолет. Хотя самолеты глубокой модернизации типа Ту-160М2 будут способны работать с самыми современными боеприпасами, которые уже взяты или будут взяты на вооружение". ПАК ДА должен быть взят на вооружение исключительно в России, без передачи даже союзникам, уверены эксперты.

Но есть опасность, что даже "для себя" мы нескоро получим русский "стелс" – во всяком случае, возможно, не в те сроки, которые обозначают Минобороны и "Туполев". И это не единственный вопрос по поводу ПАК ДА.

Почему бодрые заявления неубедительны

Антон Лавров считает неизбежным, что проект создания ПАК ДА будет долгостроем.

"Стратегические бомбардировщики – это наиболее сложная боевая машина на вооружении ВКС, и вообще ВВСв других странах. Даже в США не могут себе позволить создать замену B-52. Естественно, понадобится долгое время на разработку, испытания и доработку. Не исключено, что это займет десять лет. Но делать это надо. Именно для того, чтобы закрыть этот промежуток, сейчас ведется модернизация Ту-160. Потому что до реального поступления в войска ПАК ДА еще очень далеко", – подытожил Антон Лавров.

В связи с проектом возникает большое количество вопросов, отмечает источник телеграм-канала "Взгляд человека в лампасах", близкого к действующим и отставным офицерам российских Вооруженных сил. "Масса утечек о технических характеристиках ПАК ДА – "летающее крыло", дозвуковой, невидимый и так далее.

Но ровным счетом ничего – о количестве машин, которые в итоге планируется создать.

Это будут те же полтора десятка, как Ту-160, базирующиеся сегодня в Энгельсе? Или все-таки планируется обучить на новых "стратегов" хотя бы несколько полков?" – замечает источник.

Со "стариком" Ту-95, турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем, в целом все понятно. Но не совсем понятно – вытеснит ли ПАК ДА других своих предшественников. "Ту-160 и Ту-22М3 активно модернизируются, – напомнил источник телеграм-канала "Взгляд человека в лампасах". – Вовсю с высоких трибун звучат бодрые заявления, что уже в ближайшие годы в войска пойдут в массовом количестве (десятки машин) их обновленные образцы". Эксперт задается вопросом: "Зачем тратить огромные деньги на перспективный бомбардировщик и на радикальное обновление старых моделей, которые должны служить в одно и то же время, что и новая?"

Встает и еще один вопрос – о реальном состоянии авиационной промышленности России. "При СССР существовала целая сеть НИИ, которая десятилетиями формировала информацию по обликам перспективных машин всех классов. Сегодня почти все эти научные центры уничтожены, – полагает собеседник телеграм-канала. – Производственные площадки "Туполева" в Казани, по нашим данным, в ужасном состоянии. Разрушены технологические цепочки, позволявшие создавать машины подобного класса. Сможем ли мы воссоздать их, причем в те сроки, какие заявлены (несколько лет)?"

Алексей Нечаев,Олег Москвин