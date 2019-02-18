Вице-премьер Борисов сомневается, что РФ возобновит проект создания "ядерного поезда" в ответ на выход США из ДРСМД

Сочи. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Не факт, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия возобновит работы над проектом создания "ядерного поезда" - боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", заявил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Не факт, но это мое личное мнение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В декабре 2017 года, будучи заместителем министра обороны РФ, Ю.Борисов не стал комментировать сообщения о приостановке проекта создания "ядерных поездов".

В декабре 2017 года "Российская газета" сообщила, что разработка БЖРК "Баргузин" прекращена.

"Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", - сообщала газета, ссылаясь на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса.

В сентябре 2016 года российские военные заявляли, что Россия реализует проект создания БЖРК, если этого потребует военно-политическая ситуация.

В мае 2017 года газета "Коммерсант" сообщала, что военные окончательно определятся с обликом "Баргузина" к 2019 году.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал журналистам, что в России разрабатывается новый БЖРК. Сообщалось, что создаваемый на новом технологическом уровне БЖРК получил название "Баргузин". Его разработка осуществляется Московским институтом теплотехники.

Новейший комплекс, как заявлялось, воплотит в себе положительный опыт создания и эксплуатации своего предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".

В СССР в составе РВСН было три дивизии с БЖРК "Молодец", которые дислоцировались в Костромской области, Пермском и Красноярском краях - всего 12 "ядерных поездов", в каждом из них - по три ракеты. Каждая из них несла 10 боевых блоков. БЖРК были утилизированы в период с 2003 по 2005 гг. без продления их ресурса. Одна из причин этого - разработчик РТ-23 УТТХ КБ "Южное" находится на Украине. Договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.