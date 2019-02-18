Войти
18.02.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов сомневается, что РФ возобновит проект создания "ядерного поезда" в ответ на выход США из ДРСМД

443
0
0
Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Сочи. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Не факт, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия возобновит работы над проектом создания "ядерного поезда" - боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", заявил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Не факт, но это мое личное мнение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В декабре 2017 года, будучи заместителем министра обороны РФ, Ю.Борисов не стал комментировать сообщения о приостановке проекта создания "ядерных поездов".

В декабре 2017 года "Российская газета" сообщила, что разработка БЖРК "Баргузин" прекращена.

"Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", - сообщала газета, ссылаясь на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса.

В сентябре 2016 года российские военные заявляли, что Россия реализует проект создания БЖРК, если этого потребует военно-политическая ситуация.

В мае 2017 года газета "Коммерсант" сообщала, что военные окончательно определятся с обликом "Баргузина" к 2019 году.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал журналистам, что в России разрабатывается новый БЖРК. Сообщалось, что создаваемый на новом технологическом уровне БЖРК получил название "Баргузин". Его разработка осуществляется Московским институтом теплотехники.

Новейший комплекс, как заявлялось, воплотит в себе положительный опыт создания и эксплуатации своего предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".

В СССР в составе РВСН было три дивизии с БЖРК "Молодец", которые дислоцировались в Костромской области, Пермском и Красноярском краях - всего 12 "ядерных поездов", в каждом из них - по три ракеты. Каждая из них несла 10 боевых блоков. БЖРК были утилизированы в период с 2003 по 2005 гг. без продления их ресурса. Одна из причин этого - разработчик РТ-23 УТТХ КБ "Южное" находится на Украине. Договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
РС-22
РТ-23 Молодец
Компании
КБ "Южное"
Минoбороны РФ
МИТ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
NATO
ПЖРК
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
18.02.2019
Россия вряд ли вернётся к созданию БЖРК "Баргузин" - вице-премьер Борисов
18.12.2017
Стратегический аргумент России
07.12.2017
России нужны "ядерные поезда", считает Клинцевич
23.06.2015
Неуловимый «Баргузин»: большой сюрприз для США
05.06.2015
Поезд номер ноль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником