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18.02.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит главные новинки года на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби

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Модели самолетов МиГ-29М2 и Як-130
Модели самолетов МиГ-29М2 и Як-130 на стенде "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 15 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует демонстрацию современных и наиболее востребованных в мире образцов российского оружия на Международной оборонной выставке IDEX 2019, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

"Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества, – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – На IDEX-2019 свои разработки продемонстрируют более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Всего будет представлено около тысячи экспонатов, при этом ряд образцов вооружения и военной техники мы покажем впервые".

Выставка IDEX проводится с 1993 года и сегодня по праву считается одной из наиболее представительных международных площадок для показа вооружений и технологий безопасности. Россия всегда была и остается ее активным участником.

"Каждый раз Рособоронэкспорт показывает на выставке в Абу-Даби самые свежие позиции своего экспортного каталога. Не станет исключением и этот год. В рамках организованной компанией единой российской экспозиции представим нашим иностранным партнерам более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Уверен, IDEX 2019 по традиции откроет новые горизонты в ключевом для компании регионе арабского Востока, на который в 2018 году пришлась почти половина нашего объема поставок", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт и НПО "Высокоточные комплексы" впервые на зарубежных выставках организуют показ корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" разработки и производства "КБП имени академика А.Г.Шипунова". Презентации пройдут 18 и 19 февраля на месте установки его натурного образца на IDEX-2019 в центре – на стенде НПО (09-C20).

На стенде Концерна "Калашников" будут впервые представлены автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии АК200, АК203, АК204 и АК205. В ходе переговоров по поставкам стрелкового оружия с иностранными заказчиками Рособоронэкспорт проведет презентации этих автоматов.

20 февраля в помещении Briefing Room-Capital Suite No.5 компания проведет презентации перспективной продукции "Системы и комплексы ПВО российского производства", а также "Стрелковое и специальное оружие и средства ближнего боя", на которых специалисты компании расскажут о новинках и наиболее популярных образцах продукции.

18 февраля на стенде Рособоронэкспорта (09-C15) состоится презентация торгово-промышленного потенциала Республики Татарстан, выпускающей большое количество вооружения и военной техники, поставляемой на экспорт.

На IDEX-2019 будут демонстрироваться и другие перспективные новинки каталога Рособоронэкспорта: боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортер многоцелевой десантный БТР-МДМ, гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, зенитный ракетный комплекс "Викинг" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар", элементы системы защиты комплекта "Ратник" и комплект боевого снаряжения 6Б52. Также на своем стенде компания представит новейшие образцы боеприпасов для артиллерии, в том числе реактивной.

Большое внимание иностранных заказчиков ожидается к продукции, прошедшей проверку в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Такие образцы уже стали бесспорными лидерами в своих сегментах мирового рынка оружия: истребители Су-35 и МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки БМПТ, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент", а также корабли и подводные лодки с интегрированными ракетными системами "Калибр".

В ходе IDEX 2019 Рособоронэкспорт планирует проведение обширной деловой программы. Предполагаются встречи и переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
96К6 Панцирь-С1
B-52
АК-74 "Калашников"
БМД-4
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
БТР-МДМ Ракушка-М
Ка-52
Корнет
Корнет-ЭМ
Ми-28Н
Ми-28НЭ
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