Контракт на создание авиационной оперативно-тактической крылатой ракеты JSOW-ER

Как сообщают американские СМИ, ВМС США 7 февраля 2019 года решили выдать контракт корпорации Raytheon на проведение полномасштабных опытно-конструкторских работ по этапам Тechnology maturation risk-reduction (TMRR) и Еngineering, manufacturing, and development (EMD) по созданию авиационной оперативно-тактической крылатой ракеты JSOW-ER (Joint Stand-Off Weapon - Extended Range), которая должна быть модернизированным дальнобойным вариантом состоящей на вооружении ВВС и ВМС США планирующей управляемой авиационной бомбы AGM-154 JSOW (Joint Stand-Off Weapon). Поступление ракеты JSOW-ER на вооружение должно быть осуществлено "не позднее 2023 финансового года".

Первый опытный образец перспективной американской авиационной оперативно-тактической крылатой ракеты Raytheon JSOW-ER (Joint Stand-Off Weapon - Extended Range), 2008 год (с) Raytheon

Главным отличием крылатой ракеты JSOW-ER от существующих версий планирующей бомбы AGM-154 JSOW (штатно лишенной двигателя) должно стать оснащение малогабаритным турбореактивным двигателем Hamilton Sundstrand TJ-150 (используемым на авиационной ложной цели Raytheon ADM-160 MALD). Это позволит обеспечить ракете JSOW-ER заданную дальность полета до 250 морских миль (463 км), причем Raytheon заявляет о возможности достижения дальности 300 морских миль (556 км). Сейчас JSOW без двигателя имеет штатную максимальную дальность полета 63 мили (116 км) при сбросе с больших высот, и 12 миль (22 км) - с малых высот.

JSOW-ER должна полностью сохранить фюзеляж, размеры (длина 2,69 м) и вес (468 кг) базовой ракеты JSOW, но для размещения двигателя и топлива будет уменьшена масса проникающей боевой части (сейчас на AGM-154С-1 JSOW боевая часть весит 245 кг). Ракета JSOW-ER (как и AGM-154С-1 JSOW) должна размещаться во внутренних отсеках истребителей пятого поколения F-35A и С (самолет будет нести способен две ракеты). В ВМС и корпусе морской пехоты США носителем JSOW-ER должны быть истребители Boeing F/A-18E/F.

Система наведения JSOW-ER должна быть аналогична AGM-154С-1 JSOW Block III и включать инерциально-спутниковую коррекцию и инфракрасную головку самонаведения типа IIR, а также аппаратуру двухсторонней передачи данных Rockwell Collins TacNet 1.0, использующую даталинк Link 16 и позволяющую осуществлять нацеливание и перенацеливание ракеты в полете, а также наведение на движущиеся цели.

Семейство управляемых боеприпасов AGM-154 JSOW производится с 1999 года. ВВС США закупили лишь 523 бомбы AGM-154А JSOW в кассетном снаряжении, и с 2004 года вышли из программы, но семейство JSOW является одним из основных видов авиационного высокоточного оружия авиации ВМС и корпуса морской пехоты США, а также активно поставляется американским союзникам. Создание JSOW-ER позволит создать весьма компактную авиационную высокоточную крылатую ракету оперативно-тактической дальности, значительно более легкую, чем крылатые ракеты семейства Lockheed Martin AGM-158 JASSM (масса более 1000 кг, длина 4,27 км). В связи с этим, как считается, ВВС США также прибегнут к закупкам ракет JSOW-ER - в первую очередь, для оснащения истребителей F-35A).

Raytheon ранее вела разработку JSOW-ER в инициативном порядке с 2004 года, и вела летные испытания прототипов этой ракеты с 2008 года. В 2017 и 2018 годах ВМС США выдали Raytheon два контракта на проведение демонстрационных испытаний ракеты JSOW-ER, и по их результатам теперь последовал контракт на полномасштабную разработку ракеты.

Ранее Raytheon предлагала также увеличенный вариант ракеты с турбореактивным двигателем JSOW-XR с заявляемой дальностью в 900 км в качестве конкуренции ракете JASSM.

Планирующие управляемые бомбы Raytheon AGM-154С-1 JSOW во внутренних отсеках вооружения одного из опытных образцов истребителя Lockheed Martin F-35C Lightning II. Крылатые ракеты JSOW-ER должны быть полностью идентичны по размерам JSOW (c) Lockheed Martin