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15.02.2019
Газета.ru

"Удар в спину": в чем экс-эмиссар НАТО обвиняет Россию

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Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"

Россия нанесла Украине "удар в спину" - так считает экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах. По его словам, раньше Украина "считала Россию братской страной", а Москва "предала" Киев. Он заявил, что произошло это "предательство" в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина лишилась советского ядерного оружия. В Госдуме заявили, что Табах искажает факты.

Россия, которую Украина считала "братской страной", нанесла Киеву "удар в спину", считает бывший представитель НАТО в Москве, капитан первого ранга в отставке Гарри Табах. Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф".

"В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы", - заявил экс-представитель.

По словам Табаха, присоединение Крыма к России противоречит Будапештскому меморандуму. При этом он добавил, что Украина "может вступить в НАТО в виде исключения", хотя устав альянса четко запрещает принимать страны, имеющие территориальные споры и конфликты на своей земле.

После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал. Более значительные объемы ядерных вооружений были лишь в распоряжении США и России. На территории бывшей Украинской ССР находились 220 стратегических носителей: 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1 тыс. ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Ракеты имели дальность поражения более 10 тыс. км и могли уничтожать цели за пределами Евразии. Украина теоретически могла угрожать США. Вашингтон и Москва требовали от Киева отказаться от ядерного оружия - в ином случае Украину ожидала бы международная изоляция. Кроме того, у многих ядерных боеголовок истекал срок хранения, и

у Киева не было средств и сил на их техобслуживание.

Спустя три года, в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности по случаю присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим документом на территории Украины ликвидировали ядерный арсенал, а ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обвинила РФ в аннексии входящего ранее в ее состав полуострова. Однако Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН. По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 90% проголосовавших поддержали вступление в состав Российской Федерации.

Слова Гарри Табаха о "предательстве" Россией Украины являются искажением фактов, заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, Об этом пишет ФАН.

"НАТО пытается интерпретировать события 2014 года в свою пользу. Крым вернулся в состав России, при этом в основе лежал проведенный референдум в соответствии с международными нормами. Но вот то, что сегодня творит Украина на территории Донбасса - это грубое нарушение всех норм, минских соглашений. Почему они на это не обращают внимание?" - подчеркнул российский парламентарий.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник убежден, что спекуляции вокруг Будапештского меморандума не учитывают госпереворота, "отменившего все соглашения и растоптавшего конституцию", сообщает НСН.

"Майданная власть виновна в развале страны и того меморандума, в котором Украина участвовала. Теперь у них возникает бредовая идея: восстановить ядерный потенциал. Но

у Киева нет морального права говорить, что он является правопреемником советской Украины. Та страна существовала до 2014 года, а теперь ее нет", - убежден экс-нардеп.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и Украиной наладятся. В ответе на вопрос об отношениях с Украиной российский лидер раскритиковал Киев за неумение выстраивать отношения с соседями. При этом он отметил, что народы России и Украины всегда останутся братскими. "А эта пена политическая, она сойдет, схлынет", - добавил российский президент.


Иван Апулеев

14.02.2019
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