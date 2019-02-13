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13.02.2019
Российская газета

Легенды в бою: СУ-100 продолжают воевать в Йемене наравне с Т-34

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СУ-100
СУ-100.
Источник изображения: rg.ru

В ходе вооруженного конфликта в Йемене наряду с танками Т-34-85 продолжается применение САУ времен Второй мировой войны - СУ-100.

Эти боевые машины, поступившие на вооружение в 1944 году, хорошо зарекомендовали себя в уничтожении немецкой бронетехники.

Уже после Великой Отечественной СССР стал активно поставлять их дружественным государствам. Производство по лицензии было налажено в Чехословакии.

СУ-100 задействовали в военных конфликтах, происходивших в различных районах мира. Воевали они на Кубе, во Вьетнаме, в Египте, Сирии и Афганистане.

К началу гражданской войны в Йемене сохранилось около трех десятков таких самоходных артиллерийских установок, и они, как и "тридцатьчетверки", в большинстве своем находились на хранении.

Однако со временем часть машин пришлось вернуть в строй. Их задействовали в боях, в том числе городских.

Хорошо себя чувствуют самоходки-ветераны и в горных условиях, где их привлекают для стрельбы прямой наводкой по позициям противника. Причем часто им приходится действовать совместно с более современной техникой, такой как Т-55 и ЗСУ-23-4.

В настоящее время самоходки СУ-100, помимо Йемена, продолжают активно эксплуатировать лишь в вооруженных силах Вьетнама.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Афганистан
Вьетнам
Германия
Египет
Йемен
Россия
Сирия
Словакия
Продукция
Т-55
Шилка
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