"Опасная идея": МИДу не нравятся совместные учения США и Украины

МИД РФ считает очень опасной идеей учения США и Украины в Черном море

Идея совместных военных учений Украины и США в акватории Черного моря опасна, считают в российском МИДе. Такого же мнения придерживаются и в Госдуме. В то же время там подчеркнули, что Россия способна ответить на любую агрессию. Совместные учения Киева и Вашингтона Sea Breeze проводятся ежегодно с 1997 года.

В МИД РФ считают опасными планы США и Украины провести совместные учения в акватории Черного моря, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - сказал он.

Вместе с тем председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов объяснил ФАН, что у России достаточно сил и средств для отражения любой агрессии.

"Комитет по обороне полностью разделяет позицию министерства иностранных дел. Это намерение можно сравнить с авантюрой с непредсказуемыми последствиями.

То, что Россия создала сегодня на Крымском полуострове и в акватории Черного моря, позволяет нам быть уверенными в нашей обороне. А попытки милитаризации Черного моря ни к чему хорошему привести не могут. Россия будет адекватным образом на это реагировать", - отметил он.

Министерство обороны Украины 11 февраля объявило о начале подготовки к совместным с американской армией ежегодным учениям Sea Breeze-2019 ("Морской бриз-2019"). Их собираются провести в северо-западной части акватории Черного моря.

Учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года, в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений являются Киев и Вашингтон.

Во время последних таких учений, которые проходили с 9 по 21 июля прошлого года, экипажи кораблей прошли более 2,5 тыс. миль, состоялось более 200 полетов авиации общей продолжительностью более 105 часов, морская пехота прыгала с парашютом более 400 раз. В учениях принимали участие американский ракетный эсминец USS Porter и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Маневры проходили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.

На Украине вовсе не пытались скрыть явный антироссийский характер учений. Командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Игорь Воронченко обратил внимание на "напряженную обстановку в Черном и Азовском морях", а также якобы игнорирование Москвой норм международного морского права. По словам украинского военного, речь, прежде всего, идет о "продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях".

"Украинско-американские учения Sea Breeze-2018 - наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам "гибридных войн", по которым кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия. Запланированные мероприятия подготовки наглядно покажут наше единство и непоколебимую готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет цивилизованное человечество - демократию, свободу, верховенство права, территориальную целостность и нерушимость границ суверенных государств", - подчеркнул Воронченко.

Реакция российских политиков на эти маневры и сопутствующие им заявления была вполне однозначной. "Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В этом ее поддержал российский сенатор Франц Клинцевич. "Учения, несомненно, ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе, провоцируя Киев на непродуманные действия, создавая у него иллюзию определенной вседозволенности", - отметил он.

По завершении учений министерство обороны Украины заявило, что "в сложной военно-стратегической обстановке" Киев на высшем уровне решительно поддержали партнеры из 19 стран.

"Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности. Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами становиться все крепче", - сказал Воронченко на церемонии закрытия учений.

Аналогичные учения проходили и в июле 2017 года. В маневрах приняли участие почти 3,5 тыс. военнослужащих из 16 стран, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, примерно 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Как заявил тогда Воронченко, участникам удалось расширить формат учений на море, в поле, в воздухе и под водой. Руководитель маневров от ВМС США капитан первого ранга Мэтью Леман, в свою очередь, подчеркнул, что США остаются верными своим партнерам и союзникам в регионе даже после завершения маневров. Он добавил, что Вашингтон "будет использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения".

Лидия Мисник